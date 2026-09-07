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Газета.ру

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FT: Уиткофф и Кушнер привезли новые предложения по урегулированию на Украине

FT: Уиткофф и Кушнер привезли новые предложения по урегулированию на Украине

Спецпосланники президента США Уиткофф и Кушнер в Киеве, 6 сентября 2026 года © Ukrainian Presidential Press Service/Reuters В Кремле заявили, что любые попытки начать диалог по украинскому вопросу — это маленькие шаги в сторону мира.

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