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Из Киргизии в Селижарово: местные решили проверить бумаги — и приезжие сами отказались от квартиры

Из Киргизии в Селижарово: местные решили проверить бумаги — и приезжие сами отказались от квартиры

  Представьте: тихий Селижарово, весна 2025 года. На церемонии вручения сертификатов — радостные лица, улыбки, вспышки камер.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Андрей Андрей
Андрей Андрей

Соотечественники - это русы (без разницы какие велико-мало-бело-), башкиры, коми, якуты, буряты и даже те, кто на Сахалине живут с тех времён, когда их японцы выгнали с их родины (там, где сейчас япония - японцы перебазировались с корейского полуострова) - а другие нет. Прожил и проработал с отчислением всех налогов 15 лет, можно рассмотреть гражданство. Меньше - вид на жительство, а до 10 лет только временное пребывание и приезд по контракту на работу - причем налоги все обязаны оплачивать.

Профиль пользователя Андрей Павлов
Андрей Павлов

Вот интересно - Китай встроил капитализм в социализм, и за 30 лет превратился во вторую экономику мира, а мы отмели социализм ради капитализма, и держимся в  десятке только за счёт природных ресурсов и мигрантов, как дёшевой рабсилы. Зае...шибись!

Профиль пользователя Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева

"Капитализм, это очень негативное общество. Оно построено на отрицательных качествах человеческого сознания. Главное - деньги, и больше ничего! "Человек человеку - волк" - это не слова из советской пропаганды, а настоящая сущность общества потребления...".

Профиль пользователя Вячеслав Денисов
Вячеслав Денисов

Настоящих соотечественников, т.е. русских, которых изгоняют из стран СА, наша чиновничья сволочь прессует годами! Потому, что люди приезжают без денег и рассчитывают, что страна их примет, как и обещала законом. Ан - нет! Жулики и воры, короче то жлобьё, захватившее власть, ждёт мзды! И, конечно, если появляются бородатые с выводками и с деньгами, то их можно записать в "соотечественники", поставить галочку в пункте выполнения закона и, заодно, срубить бабла!