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Царьград

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КХЛ выплатит клубам 2,36 млрд рублей за сезон-2025/26

КХЛ выплатит клубам 2,36 млрд рублей за сезон-2025/26

КХЛ выделит 2,36 млрд рублей клубам-участникам чемпионата по итогам сезона-2025/26. Сумма распределяется на основе доходов от телетрансляций, беттинга и азартных игр.

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