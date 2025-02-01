КХЛ выплатит клубам 2,36 млрд рублей за сезон-2025/26

КХЛ выделит 2,36 млрд рублей клубам-участникам чемпионата по итогам сезона-2025/26. Сумма распределяется на основе доходов от телетрансляций, беттинга и азартных игр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Кола и никаких ди...
- Экс-лесничий полу...
- Бастрыкин потребо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым