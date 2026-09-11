Сеть 5G позволит увеличить скорость мобильного интернета у абонентов Билайна до 30%

Билайн запустил сеть 5G для своих абонентов в нескольких городах, сообщает пресс-служба компании.В Билайне отметили, что технологическое обновление позволит увеличить скорость мобильного интернета в зоне покрытия до 30%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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