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Царьград

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Алкогольное потребление в России снизилось до минимума с 1996 года

Алкогольное потребление в России снизилось до минимума с 1996 года

В августе потребление алкоголя в России упало до рекордно низкого уровня с 1996 года. Средний показатель составил 7,52 литра на душу населения.

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