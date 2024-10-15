А голову ты в купе не забыл? РЖД и читатели Vgudok, что пассажиры оставили в поездах за время летнего сезона

«Российские железные дороги» периодически подводят итоги определённых отрезков своей работы, когда наблюдается повышенный пассажиропоток, и составляют по итогам списки того, что именно клиенты холдинга забывали в поездах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии