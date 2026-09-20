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Военные за три часа сбили 151 беспилотник на подлете к Москве

Военные за три часа сбили 151 беспилотник на подлете к Москве

Силы ПВО за неполные три часа ночью 20 сентября сбили более 150 беспилотник на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале .

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