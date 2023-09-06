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Германия передала Украине боеприпасы к ЗСУ Gepard в новом пакете военной помощи

Германия передала Украине боеприпасы к ЗСУ Gepard в новом пакете военной помощи

Германия продолжает снабжать украинскую армию всем необходимым, немецкое правительство отчиталось об очередном переданном Киеву пакете военной помощи, разместив соответствующую информацию на своем сайте.

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