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The Eurasia Daily news agency

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Military expert: in the Kharkiv region there are signs of the collapse of the front of the Armed Forces of Ukraine

Military expert: in the Kharkiv region there are signs of the collapse of the front of the Armed Forces of Ukraine

On a number of sections of the line of combat contact in the Kharkiv region, there were signs of the collapse of the front of the Armed Forces of Ukraine (AFU) against the background of the offensive of the Russian group of troops "West".

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