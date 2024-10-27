Путин заявил, что Минобороны РФ работает над ответом на возможные удары вглубь России

Так президент прокомментировал новое обсуждение лидерами Запада поставок дальнобойного оружия Украине Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину сообщил, что Министерство обороны России работает над ответом на возможные удары ВСУ вглубь России.
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