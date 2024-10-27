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Петербургский дневник

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Путин заявил, что Минобороны РФ работает над ответом на возможные удары вглубь России

Путин заявил, что Минобороны РФ работает над ответом на возможные удары вглубь России

Так президент прокомментировал новое обсуждение лидерами Запада поставок дальнобойного оружия Украине Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину сообщил, что Министерство обороны России работает над ответом на возможные удары ВСУ вглубь России.

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Комментарии
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Любовь Головина
Они уже бьют вглубь России, а ты только болтовней занимаешься.
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