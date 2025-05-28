В небо над Архангельском полетят рыбы

Фестиваль воздушных змеев «Рыбы в небе» примет у себя парк «Наше место». В Заостровье зрителей будут ждать арт-объекты, площадки на рыбную и поморскую тематику, а также обширная развлекательная программа.
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