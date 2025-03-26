Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 943 подписчика

Мощную детонацию и пожары сняли на видео в Кривом Роге после удара «Гераней»

Мощную детонацию и пожары сняли на видео в Кривом Роге после удара «Гераней»

Последствия удара «Геранями» по Кривому Рогу попали на видео.В соцсетях очевидцы делятся видео, на которых запечатлены последствия удара по Кривому Рогу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх