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Сийярто: РФ сообщила Венгрии о предотвращении атаки дронов на "Турецкий поток"

Сийярто: РФ сообщила Венгрии о предотвращении атаки дронов на "Турецкий поток"

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Министр иностранных дел РФ Сергей Лаврова сообщил правительству Венгрии о предотвращении Воздушно-космическими силами России атаки БПЛА украинских боевиков на газопровод "Турецкий поток".

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