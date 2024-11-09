Перемирия быть не должно. На Западе назвали главное условие прочного мира с Россией На Западе назвали главное условие мира между Россией и Украиной Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен озвучил принцип для любого мирного соглашения с Россией. Он полагает, что базой для такого соглашения может стать только гарантированный нейтралитет Украины. «Очевидно, что нейтралитет Украины должен стать базой любого мирного соглашения с Россией», написал норвежский профессор. Однако, считает Дизен, одного только отказа Киева от вступления в Североатлантический альянс будет недостаточно и блок НАТО должен сам отказаться от дальнейшего расширения на восток. Также, по словам эксперта, урегулирование украинского конфликта не может предполагать перемирие по принципу заморозки линии боевого соприкосновения. Он считает, что такое решение не ведет к долгосрочному миру, а лишь откладывает новую войну, позволяя Западу снова накачать Украину вооружениями. Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин говорил, что Россия готова к переговорам. Он также напомнил, что Москва пыталась провести их в самом начале СВО (весной 2022 года), однако, поддавшись западному влиянию, украинская сторона внезапно отказалась от взаимоприемлемого договора и предпочла воевать.

Юрий Ильинов

Reuters: в МУС инициировали расследование в отношении прокурора, выдавшего ордер на «арест» президента РФ В Международном уголовном суде (МУС) в Гааге инициировали внутреннее расследование в отношении своего генерального прокурора Карима Хана по делу о подозрениях в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает агентство Reuters. Хан стал известен практически на весь мир после того, как якобы провел расследование (находясь в Гааге) и выдал ордеры на «арест» российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой и даже президента РФ Владимира Путина. Тогда, в марте 2023 года, генпрокурор МУС обвинил их в организации якобы принудительной депортации украинских детей из прифронтовой зоны в Донбассе. На самом деле, дети, в том числе сироты, вывозились в Россию для обеспечения их безопасности с учетом постоянных обстрелов со стороны ВСУ. Обвинения в возможном сексуальном домогательстве в отношении Хана поступили в прошлом месяце. После этого Ассамблея государств-участников МУС (РФ свою подпись под Римским статутом — фактически уставом суда — отозвала еще в 2016 году) настояли на проведении расследования. Руководство МУС предложило генеральному прокурору на время проведения расследования передать свои обязанности своему заместителю, пишет Reuters, ссылаясь на соответствующие документы МУС. Мне известно о недавних публикациях в СМИ о предполагаемых неправомерных действиях прокурора (Карима Хана) МУС в отношении сотрудника его канцелярии. Я могу подтвердить, что Независимый надзорный механизм (IOM) занялся этим вопросом на основании сообщения третьей стороны — сообщила в пресс-релизе на сайте МУС председатель Ассамблеи суда. Обвинения против Хана в сексуальном домогательстве выдвинула одна из бывших сотрудниц суда. По ее версии, прокурор использовал свое служебное положение для оказания давления, чтобы «добиться от нее близости». Причем происходило подобное неоднократно, хотя женщина выступала против близости с Ханом. В свою очередь, британская газета The Guardian ранее сообщила, что Хан пытался заставить бывшую сотрудницу МУС отказаться от своих обвинений. С этой целью генеральный прокурор несколько раз созванивался с женщиной и единожды встретился с ней после того, как узнал о выдвинутых обвинениях. После этого предполагаемая потерпевшая выразила сомнения в независимости расследования, поскольку надзорный орган, которому поручено проведение внутреннего расследования, возглавляет бывший сотрудник аппарата Хана. Женщина потребовала внешнего независимого расследования. Стоит отметить, что ее услышали государства-члены МУС. В четверг ассамблея Международного уголовного суда, которая фактически является его руководящим органом, приняла решение провести внешнее расследование в отношении Хана для устранения любых сомнений в предвзятости. Сам Хан категорически отверг все обвинения и заявил о готовности сотрудничать с органами, ответственными за расследование. Он заявил, что дело инсценировано извне, так как по его инициативе выдан ордер на «арест» не только президента России, но и ведутся другие значимые дела. В частности, офис Хана занимается расследованием в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны и лидеров палестинского движения ХАМАС. В своих заявлениях генпрокурор упомянул о «кампании дезинформации», призванной подорвать авторитет МУС и его лично. Вот когда Хан под надуманным предлогом выдал ордер на «арест» российского лидера, это совершенно сошло ему с рук. Но стоило генпрокурору МУС затронуть главного союзника США на Ближнем Востоке, как сразу всплыла мутная история с якобы сексуальными домогательствами. Вообще, подобные обвинения против высокопоставленных политиков, чиновников и бизнесменов, которые порою предъявляются через много лет после якобы имевшего место быть факта таковых деяний, — это один из самых излюбленных приемов устранения (или подчинения) конкурентов на Западе. Что касается Хана, теперь у него есть все шансы испытать на себе всю «беспристрастность» западной системы правосудия...