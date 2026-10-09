Возвращение РПЛ, Батраков в Турции, Кучеров против Капризова и Ф-1

Мощное 9 октября: «Металлург» — «Салават Юлаев» и дерби «Динамо» — ЦСКА в КХЛ, Роналду в Про-Лиге, Рублёв в Шанхае и фигурное катание! ✅ 🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ — 3:2 НХЛ — регулярный чемпионат 09 октября 2026, пятница.
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