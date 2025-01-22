FT: в ЕС признали, что Россия может быстро получить замороженные активы

В Евросоюзе признают, что Россия может быстро получить обратно замороженные активы, которые находятся на счетах бельгийской Euroclear, в случае утраты силы санкций против Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники газеты Financial Times.
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