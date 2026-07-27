Атака Украины открыла ящик Пандоры: два конфликта могут слиться в один

Атака Украины на иранское судно в Каспийском море может иметь серьезные последствия, пишет The Sun. Поскольку и исламская республика, и киевский режим находятся в состоянии активной фазы боевых действий, существует риск слияния двух конфликтов.
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