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Тайная доктрина

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Война. Причины и последствия

Война. Причины и последствия

Война. Причины и последствия Что такое война? «Война – это продолжение политики», именно так звучит самая знаменитая фраза Клаузевица, которая ясно показывает, что войны – одно из средств проведения политики государства, и война в первую очередь подчиняется политикам, поэтому не нужно строить иллюзий о «недопустимости войны».

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