Временный допуск иностранных GPU для ИИ-ускорителей в России до появления отечественных решений

Рабочая группа «Инфраструктура и центры обработки данных для ИИ» подготовила проекты поправок, предусматривающих временное исключение из действующих требований российских правил на использование зарубежных графических процессоров (GPU) для задач искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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