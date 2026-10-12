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Регионы России

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Временный допуск иностранных GPU для ИИ-ускорителей в России до появления отечественных решений

Временный допуск иностранных GPU для ИИ-ускорителей в России до появления отечественных решений

Рабочая группа «Инфраструктура и центры обработки данных для ИИ» подготовила проекты поправок, предусматривающих временное исключение из действующих требований российских правил на использование зарубежных графических процессоров (GPU) для задач искусственного интеллекта.

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