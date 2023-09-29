Роспотребнадзор: школы будут уходить на карантин, если заболели более 20% детей

В Роспотребнадзоре назвали условие, при которых классы или школы могут уйти на карантин. Так, они должны сделать это, если гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией суммарно заболели 20 процентов детей и более.
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