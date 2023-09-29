smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 477 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Zoia Goldshtab
    Чокнутые.....В Киеве пророчат ...
  • Аким Воземчук
    Лучше бы обсудили ценовую политику в сфере энергоносителей,она запредельно высока ,не отвечает интересам государства ...Министр энергетик...
  • Аким Воземчук
    Вопрос к Клименко.А он понимает что может произойти без контроля информационных систем страны.Мне в принципе непонятн...Герман Клименко н...

Роспотребнадзор: школы будут уходить на карантин, если заболели более 20% детей

Роспотребнадзор: школы будут уходить на карантин, если заболели более 20% детей

В Роспотребнадзоре назвали условие, при которых классы или школы могут уйти на карантин. Так, они должны сделать это, если гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией суммарно заболели 20 процентов детей и более.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх