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Член ОП Машаров: «Если мы хотим комплексно решать проблему с лудоманией, в России должны появиться сервисы онлайн-казино под надзором государства»

В Общественной палате предложили легализовать онлайн-казино. Ранее с таким предложением к президенту Владимиру Путину обратился министр финансов Антон Силуанов.

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