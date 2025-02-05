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В традиционный день встреч выпускников, выпавший нынче на 1 февраля, в Михалевской школе собрались ее воспитанники из далеког...

В традиционный день встреч выпускников, выпавший нынче на 1 февраля, в Михалевской школе собрались ее воспитанники из далеког...

В традиционный день встреч выпускников, выпавший нынче на 1 февраля, в Михалевской школе собрались ее воспитанники из далекого уже 1980 годаТепло встретила повзрослевших на 45 лет выходцев той десятилетки сегодняшний завуч Галина Григорьевна Манько.

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