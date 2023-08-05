Кедми: США не понимают, как реагировать на неожиданный шаг Путина

Владимир Колесников

Отсутствие извилин, это явно про вас. )) Что касается военных, то я не считаю, что среди них все такие же, как вы … ну, в общем у которых мозг плохо работаете… )). Российские военные самые лучшие профессионалы. Уж сраильским военным до них точно далеко. Впрочем, это мое мнение. Хоть я и гражданский человек (и никогда военным не был, кроме срочной службы в армии), но, думаю, что недалек от истины. Общаетесь с генералитетом?! Не смешите людей. )) У вас понты корявые, как у обычного пиндосско-сраильского провокатора, которые давно уже набили оскомину на просторах инета. Кстати, я у вас обучаться ничему и не собирался. К тому же чему можно научиться у такого человека, как вы, если вы и двух слов связать не можете, а пользуетесь только заготовками? ))