Объявленное Владимиром Путиным размещение тактического оружия в Белоруссии явно поставило Вашингтон в затруднительное положение.
Кедми: США не понимают, как реагировать на неожиданный шаг Путина
Комментарии
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Владимир Колесников
Отсутствие извилин, это явно про вас. )) Что касается военных, то я не считаю, что среди них все такие же, как вы … ну, в общем у которых мозг плохо работаете… )). Российские военные самые лучшие профессионалы. Уж сраильским военным до них точно далеко. Впрочем, это мое мнение. Хоть я и гражданский человек (и никогда военным не был, кроме срочной службы в армии), но, думаю, что недалек от истины. Общаетесь с генералитетом?! Не смешите людей. )) У вас понты корявые, как у обычного пиндосско-сраильского провокатора, которые давно уже набили оскомину на просторах инета. Кстати, я у вас обучаться ничему и не собирался. К тому же чему можно научиться у такого человека, как вы, если вы и двух слов связать не можете, а пользуетесь только заготовками? ))
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9 час.
Б
БабаТаня
А что вредного для нас он нам внушает? Я не защищаю его, просто хочу понять. Прочитала статью, не нашла в ней ничего особенного, но, возможно, я действительно простодушная и не вижу чего-то хитроумного.
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3 час.
Kirill Solovev
Да конечно ничего. Всё он правильно и нормально говорит, это в наших людях иногда обыкновенный бытовой антисемитизм говорит по отношению к евреям и их стране. Ну и потом Кедми конечно защищает свою страну. Ему не маловажно что будет с Израилем через 50 - 100 лет
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1 час.
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