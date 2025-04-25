Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя статью в британской газете Times об украинском конфликте, заявил, что издание сокрушается в связи с признанием «реального положения дел» в отношении Украины.
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