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Царьград

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В Новосибирской области проблемные объекты впервые достроят на средства проектов КРТ

В Новосибирской области проблемные объекты впервые достроят на средства проектов КРТ

Полученные деньги от проектов КРТ способны помочь обманутым дольщикам из Новосибирской области.Правительство Новосибирской области сообщило, что впервые в регионе долгострои завершат на средства от проектов комплексного развития территорий (КРТ).

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