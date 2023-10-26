В Новосибирской области проблемные объекты впервые достроят на средства проектов КРТ

Полученные деньги от проектов КРТ способны помочь обманутым дольщикам из Новосибирской области.Правительство Новосибирской области сообщило, что впервые в регионе долгострои завершат на средства от проектов комплексного развития территорий (КРТ).
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