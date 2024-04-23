Пентагон впервые получит доступ к самому передовому техпроцессу производства чипов благодаря Intel

Компания Intel углубила своё партнёрство с Пентагоном. Теперь крупнейший в мире производитель потребительских процессоров и Министерство обороны США договорились работать вместе над созданием первых тестовых образцов передовых процессов производства полупроводниковой продукции.
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