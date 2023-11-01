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Синоптики рассказали, когда ждать морозов в Свердловской области

Синоптики рассказали, когда ждать морозов в Свердловской области

Оттепель первых дней долгой не будетЗима вступает в свои права на Среднем Урале. Как рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко, начало месяца ожидается довольно тёплым, но оттепель долгой не будет.

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