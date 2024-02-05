Концерт «9 шедевров Моцарта» в Петрикирхе

Музыка Моцарта нравится самым разным людям вне зависимости от возраста и профессии. Произведения, словно искрящиеся солнечным светом и великолепными мелодиями, заставляют снова и снова влюбляться в жизнь.
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