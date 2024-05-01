Диетолог Соломатина рассказала о полезном выходе из поста к празднику Пасхи

В праздник Пасхи 5 мая православные верующие завершат Великий пост, который длился с 18 марта. Разговляться (или позволять себе лакомства после длительного ограничения) следует осторожно, чтобы не навредить пищеварению и здоровью, напомнила 30 апреля диетолог Елена Соломатина.