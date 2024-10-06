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Названо имя победительницы «Мисс Россия — 2024»

Названо имя победительницы «Мисс Россия — 2024»

Валентина будет представлять Россию на международных конкурсах красоты «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная» В этом году победительницей национального конкурса красоты «Мисс Россия — 2024» стала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии.

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