Валентина будет представлять Россию на международных конкурсах красоты «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная» В этом году победительницей национального конкурса красоты «Мисс Россия — 2024» стала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии.
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