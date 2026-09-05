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Путин распорядился временно приостановить удары по Киеву

Путин распорядился временно приостановить удары по Киеву

Президент России Владимир Путин дал указание прекратить удары по Киеву на трое суток. Источник фото: РИА Новости / Сергей Бобылев По словам пресс‑секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, приостановка ударов по Киеву вступает в силу с полуночи.

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