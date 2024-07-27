Шведский фарш: Скандинавию захлестнула волна этнической преступности

Жизнь в Швеции становится всё более небезопасной, и это крайне тревожит граждан. Для многих коренных жителей страны эмиграция зачастую становится наилучшим выходом, ибо шведская полиция предпочитает закрывать глаза на преступления этнических банд мигрантов, заполонивших королевство.
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