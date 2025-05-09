Антироссийский еврошабаш во Львове: кладбище, «поддержка Украины» и «трибунал для Путина»

Пока в Москве ситуативные союзники России собрались на парад по случаю 9 Мая, в западном блоке продолжается возня вокруг попыток нащупать приемлемые для себя и для Киева параметры финализации украинского военного конфликта.
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