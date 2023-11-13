Диетолог предупредил об опасности веганского мяса

МОСКВА, 13 ноября, ФедералПресс. Диетолог и автор книг о здоровом питании Роб Хобсон рассказал, что растительное мясо, основными компонентами которого являются соя, горох и пшеница, содержит слишком много консервантов и эмульгаторов.
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