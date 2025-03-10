Архангелогородец возродил старинное поморское солеварение

В Архангельской области вновь занялись солеварением – ремеслом, которым когда-то славился Русский СеверАрхангелогородец Александр Попов восстановил старинный колодец в деревне Уна Приморского округа и начал производить соль по традиционной технологии.
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