Reuters: Anthropic планирует привлечь $100 млрд с IPO на $2 трлн

Американская компания Anthropic планирует привлечь до $100 млрд в ходе IPO на бирже Nasdaq, достигнув оценки в $2 трлн.
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