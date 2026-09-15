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Косметолог-дерматолог Мадина Осман: коже тонус и сияние после летнего сезона

Косметолог-дерматолог Мадина Осман: коже тонус и сияние после летнего сезона

Когда лето отступает, на лице остаются не только загар и приятные воспоминания, но и серьезные последствия - сухость, тусклый цвет, пигментация, обезвоженность и первые признаки фотостарения.

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