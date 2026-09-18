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Почти 50% опрошенных россиян совершают спонтанные покупки во время распродаж

Почти 50% опрошенных россиян совершают спонтанные покупки во время распродаж

Почти половина опрошенных россиян — 47% — совершают спонтанные покупки во время распродаж. При этом заранее сравнивают стоимость товаров только 22% покупателей, а составляют список необходимых вещей лишь 2%.

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