Журналисты нашли рекламную брошюру Ford Focus из начала 2000-х: она полна кринжа

В прошлом основными покупателями доступных компактных автомобилей были молодые люди, поэтому маркетологи стремились активно привлекать эту аудиторию и в рекламных материалах подстраивались под ее сленг и интересы.
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