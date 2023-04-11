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Украинская металлургия в 2022 году обвалилась на 67%

Украинская металлургия в 2022 году обвалилась на 67%

Украинская металлургия в 2022 году обвалилась на 67%. Об этом свидетельствуют данные Госстата. Согласно этим данным, объемы производства в отрасли, которая считается одной из главных экспортных в стране, упали на 66,5%, а добыча руды — на 61%.

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