Украинская металлургия в 2022 году обвалилась на 67%. Об этом свидетельствуют данные Госстата. Согласно этим данным, объемы производства в отрасли, которая считается одной из главных экспортных в стране, упали на 66,5%, а добыча руды — на 61%.
Украинская металлургия в 2022 году обвалилась на 67%. Об этом свидетельствуют данные Госстата. Согласно этим данным, объемы производства в отрасли, которая считается одной из главных экспортных в стране, упали на 66,5%, а добыча руды — на 61%.
Свежие комментарии