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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Селтикс» хотят окружить Тейтума ролевыми игроками, среди возможных целей Келдон Джонсон и Херберт Джонс

« Бостон » после обмена Джейлена Брауна отвечает отказом на все запросы по другой звезде команды Джейсоне Тейтуме и намерен окружить форварда подходящими ему ролевыми игроками.

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