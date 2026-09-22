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Донецкая группа новостей

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В России стремительно дорожает мясо птицы, на которое россияне переходили ради экономии. Курица в годовом выражении в августе подорожала на 15,8%, опе...

В России стремительно дорожает мясо птицы, на которое россияне переходили ради экономии. Курица в годовом выражении в августе подорожала на 15,8%, опе...

В России стремительно дорожает мясо птицы, на которое россияне переходили ради экономии. Курица в годовом выражении в августе подорожала на 15,8%, опередив другие мясные позиции, индейка — на 15,1%.

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