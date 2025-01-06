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5koleso.ru

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Платят больше, чем менеджерам: названы зарплаты водителей грузовиков в России

Платят больше, чем менеджерам: названы зарплаты водителей грузовиков в России

Дефицит работников наблюдается в половине специальностей, больше всего не хватает водителей грузового транспорта: спрос растет гораздо быстрее предложения, что сделало их самыми высокооплачиваемыми представителями рабочих специальностей отрасли.

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