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Путин забрал у кипрской компании управление аэропортом Пулково

Путин забрал у кипрской компании управление аэропортом Пулково

Петербургский аэропорт Пулково стал полностью российским: 100% долей управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» переданы от кипрской структуры Thalita Trading Limited созданному ООО «Холдинг ВВСС».

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