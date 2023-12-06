Зачем России сотрудничество с «африканским НАТО»

Высокопоставленный представитель Минобороны России посетил целый ряд государств в Африке. С какими странами он ведет переговоры, по каким вопросам и чем российские силовые (и не только) структуры могли бы быть взаимовыгодно полезны африканским государствам? .
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