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Зачем России сотрудничество с «африканским НАТО»

Зачем России сотрудничество с «африканским НАТО»

Высокопоставленный представитель Минобороны России посетил целый ряд государств в Африке. С какими странами он ведет переговоры, по каким вопросам и чем российские силовые (и не только) структуры могли бы быть взаимовыгодно полезны африканским государствам? .

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