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Россиянам рассказали о нюансах индексации пенсии с 2025 года

Россиянам рассказали о нюансах индексации пенсии с 2025 года

В России индексация страховых пенсий будет происходить дважды в год — 1 февраля и 1 апреля. Это позволит повышать размер выплат на фактическую инфляцию, рассказала завкафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская, пишет РИА Новости.

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