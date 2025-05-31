Белоруссия готова помочь России с компонентной базой для Су-75 Checkmate

Аналитик Белорусского института стратегических исследований, генерал-майор запаса Игорь Король выступил с заявлением, что Белоруссия может помочь России c производством компонентной базы для истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate.
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