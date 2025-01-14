В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе проверки по информации о нарушении прав жителей Москвы

В эфире новостной программы на федеральном телеканале вышел сюжет, в котором жители одного из многоквартирных домов Москвы, в числе которых есть инвалиды, сообщили о небезопасно установленном в подъезде пандусе.
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