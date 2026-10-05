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За рулем

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Неубиваемый «рамник» Toyota появился в продаже в России: актуальные цены

Неубиваемый «рамник» Toyota появился в продаже в России: актуальные цены

Toyota 4Runner шестого поколения добрался до России. Ввозят его по альтернативным схемам, и часть машин уже продается из наличия – минимальный ценник составляет 11 500 000 рублей.

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