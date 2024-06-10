Наоми Уоттс и Билли Крудап устроили вторую церемонию в Мехико в годовщину свадьбы

Наоми Уоттс и Билли Крудап сыграли вторую свадьбу в Мехико. Церемония состоялась в годовщину их свадьбы: год назад они тайно поженились в Нью-Йорке.
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